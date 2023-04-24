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Ворог знову обстріляв Очаків з артилерії

Ворог знову обстріляв Очаків з артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Російські окупанти протягом минулої доби запускали дрони на Миколаївщину і обстріляли Очаків з артилерії. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Учора, 23 квітня, о 8:22 ворог завдавав артилерійських обстрілів по місту Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав Кім.

Як повідомляє повітряне командування "Південь", протягом вечора 22 квітня та ранку 23 квітня на Миколаївщині та Херсонщині знищено чотири дрони-камікадзе "Ланцет". Також вчора, близько 11:50, над Миколаївською областю збито російський розвідувальний безпілотник типу "Мерлін".

У місті Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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