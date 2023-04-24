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Враг снова обстрелял Очаков из артиллерии

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки запускали дроны на Николаевскую область и обстреляли Очаков из артиллерии. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Вчера, 23 апреля, в 8:22 враг наносил артиллерийские обстрелы по городу Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет", - написал Ким.

Как сообщает воздушное командование "Юг", в течение вечера 22 апреля и утра 23 апреля в Николаевской и Херсонской областях уничтожено четыре дрона-камикадзе "Ланцет". Также вчера, около 11:50, над Николаевской областью сбит российский разведывательный беспилотник типа "Мерлин".

В городе Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Осуществил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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