Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп складає 24 "Калібри"

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Зазначається, що в Чорному морі ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - підводні заведено в пункти базування, натомість, на чергування виведені 3 надводних.

"Загальний залп "Калібрів" залишається на позначці 24. А рівень ракетної загрози - надзвичайно високим!", - написав Назаров.

Він додав, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу - засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем протиповітряної оборони і психологічне напруження населення.

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