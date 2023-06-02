Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі: загальний залп складає 24 "Калібри"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Ворог здійснив ротацію ракетоносіїв у Чорному морі, при цьому загальний залп складає 24 "Калібри". Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в Чорному морі ворог здійснив ротацію ракетоносіїв - підводні заведено в пункти базування, натомість, на чергування виведені 3 надводних.
"Загальний залп "Калібрів" залишається на позначці 24. А рівень ракетної загрози - надзвичайно високим!", - написав Назаров.
Він додав, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу - засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем протиповітряної оборони і психологічне напруження населення.
Нагадаємо
Російські окупанти знову завдали удару двома керованими авіаційними бомбами по смт Ківшарівка на Харківщині. Загинуло 2 людей. Отримали поранення 3 жінки та 3-річний хлопчик.