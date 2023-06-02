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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море: общий залп составляет 24 "Калибра"

Киев • УНН

 • 314046 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Враг совершил ротацию ракетоносителей в Черном море, при этом общий залп составляет 24 "Калибры". Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, передает УНН.

Враг осуществил ротацию ракетоносителей в Черном море: общий залп составляет 24 "Калибра"

Детали

Отмечается, что в Черном море враг осуществил ротацию ракетоносителей - подводные заведены в пункты базирования, зато на дежурство выведены 3 надводных.

"Общий залп "Калибров" остается на отметке 24. А уровень ракетной угрозы - чрезвычайно высоким!", - написал Назаров.

Он добавил, что враг в условиях гибридной войны использует все рычаги воздействия - средства террора, огневое поражение, истощение систем противовоздушной обороны и психологическое напряжение населения.

Напомним

Российские оккупанты снова нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка на Харьковщине. Погибло 2 человека. Получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик.

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