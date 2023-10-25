Ворог вранці знову атакує Херсон, лунають вибухи - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Російські війська сьогодні вранці знову атакували Херсон, у місті лугають вибухи, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Херсон - під ворожим вогнем! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Вибухи лунають у Дніпровському районі міста! Будьте обережні! Перейдіть до більш безпечних місць!" - написав Мрочко у Telegram.
Доповнення
ПС ЗСУ попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках і що є загроза застосування авіаційного озброєння.
Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко також попередив про активність тактичної авіації противника і загрозу застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.