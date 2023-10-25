Враг утром снова атакует Херсон, раздаются взрывы - ГВА

Цитата

"Херсон - под вражеским огнем! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега. Взрывы раздаются в Днепровском районе города! Будьте осторожны! Перейдите в более безопасные места!" - написал Мрочко в Telegram.

Дополнение

ВС ВСУ предупредили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях и что есть угроза применения авиационного вооружения.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко также предупредил об активности тактической авиации противника и угрозе применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.