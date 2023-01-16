Ворог вранці вкотре обстріляв Куп'янськ - голова ОВА

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"Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. Попередньою, поранення отримала 65-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - повідомив Синєгубов.

Деталі

Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.

У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів, зі слів Синєгубова, пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.

"Наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Російські загарбники вночі обстріляли Запоріжжя.