Ворог вранці вкотре обстріляв Куп'янськ - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти вранці вкотре обстріляли Куп'янськ Харківської області, є поранена, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вранці ворог вкотре обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватне домоволодіння та багатоквартирний будинок. Попередньою, поранення отримала 65-річна жінка. На місці працюють екстрені служби", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Протягом минулої доби, за даними голови ОВА, російські окупанти з артилерії, мінометів та танків обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Стрілеча та інші.
У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів, зі слів Синєгубова, пошкоджений заклад освіти, сталася пожежа. Також постраждали приватні житлові будинки та господарчі споруди.
"Наші військові продовжують вести запеклі бої з окупантами, завдаючи ворогу нових втрат", - вказав голова ОВА.
Доповнення
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