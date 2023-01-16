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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Враг утром в очередной раз обстрелял Купянск - глава ОВА

Киев • УНН

 • 340307 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты утром в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области, есть раненая, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 16 января, в Telegram, пишет УНН.

Враг утром в очередной раз обстрелял Купянск - глава ОВА

Цитата

"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Повреждены частное домовладение и многоквартирный дом. По предварительной, ранения получила 65-летняя женщина. На месте работают экстренные службы", - сообщил Синегубов.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, российские оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огирцево, Двуречная, Стрелечья и другие.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов, по словам Синегубова, повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки.

"Наши военные продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами, нанося врагу новые потери", - указал глава ОВА.

Дополнение

Российские захватчики ночью обстреляли Запорожье.

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