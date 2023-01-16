Враг утром в очередной раз обстрелял Купянск - глава ОВА

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"Сегодня утром враг в очередной раз обстрелял город Купянск. Повреждены частное домовладение и многоквартирный дом. По предварительной, ранения получила 65-летняя женщина. На месте работают экстренные службы", - сообщил Синегубов.

Детали

За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, российские оккупанты из артиллерии, минометов и танков обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В частности, под вражеским огнем были Волчанск, Старица, Огирцево, Двуречная, Стрелечья и другие.

В Волчанске в результате вражеских обстрелов, по словам Синегубова, повреждено учебное заведение, произошел пожар. Также пострадали частные жилые дома и хозяйственные постройки.

"Наши военные продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами, нанося врагу новые потери", - указал глава ОВА.

Дополнение

Российские захватчики ночью обстреляли Запорожье.