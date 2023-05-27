Ворог продовжує наносити удари по Харківщині: внаслідок обстрілів загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Ворог продовжує наносити удари по Харківській області - внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Про це пише УНН з посиланням на Поліцію Харківської області.
Деталі
Як зазначається, в місті Куп’янськ в результаті обстрілу загинув 60-річний місцевий мешканець. Чоловік знаходився на подвір’ї будинку.
Крім того, в селі Циркуни отримала осколкові поранення жінка 1944 року народження. Її доставили до лікарні.
Повідомляється, що на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
Доповнення
Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордоння Сумщини. Зафіксовано 88 вибухів.
Обстрілів зазнали Великописарівська, Юнаківська, Миропільська, Хотінська, Білопільська, Краснопільська громади.