Враг продолжает наносить удары по Харьковщине: в результате обстрелов погиб мужчина

Детали

Как отмечается, в городе Купянск в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.

Кроме того, в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу.

Сообщается, что на местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.

Дополнение

В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 88 взрывов.

Удар пришолся по Великописаревской, Юнаковской, Миропольской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской общине.