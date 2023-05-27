Враг продолжает наносить удары по Харьковщине: в результате обстрелов погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Враг продолжает наносить удары по Харьковской области - в результате обстрелов один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Полицию Харьковской области.
Детали
Как отмечается, в городе Купянск в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома.
Кроме того, в селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу.
Сообщается, что на местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники.
Дополнение
В течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 88 взрывов.
Удар пришолся по Великописаревской, Юнаковской, Миропольской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской общине.