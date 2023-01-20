Ворог продовжує бити з артилерії по Очаківській громаді - Кім
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Російські війська за минуду добу двічі вдарили з артилерії по Очаківській громаді у Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у п'ятницю, 20 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Вчора, 19 січня, о 08:07 та 13:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, зі слів голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Очаківська громада зазнала ворожих ударів і 18 січня.