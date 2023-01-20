Ворог продовжує бити з артилерії по Очаківській громаді - Кім

Цитата

"Вчора, 19 січня, о 08:07 та 13:00 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії та береговій смузі Очаківської громади. Постраждалих немає", - повідомив Кім.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, зі слів голови ОВА, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Очаківська громада зазнала ворожих ударів і 18 січня.