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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Враг продолжает бить из артиллерии по Очаковской громаде - Ким

Киев • УНН

 • 904995 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Российские войска за минувшие сутки дважды ударили из артиллерии по Очаковской громаде в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в пятницу, 20 января, в Telegram, пишет УНН.

Враг продолжает бить из артиллерии по Очаковской громаде - Ким

Цитата

"Вчера, 19 января, в 08:07 и 13:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по словам главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Очаковская громада подверглась вражеским ударам и 18 января.

Украинские Национальные Новости

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