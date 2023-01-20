Враг продолжает бить из артиллерии по Очаковской громаде - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российские войска за минувшие сутки дважды ударили из артиллерии по Очаковской громаде в Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в пятницу, 20 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера, 19 января, в 08:07 и 13:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по словам главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Очаковская громада подверглась вражеским ударам и 18 января.