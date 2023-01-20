Враг продолжает бить из артиллерии по Очаковской громаде - Ким

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"Вчера, 19 января, в 08:07 и 13:00 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах, по словам главы ОВА, день и ночь прошли относительно спокойно.

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Очаковская громада подверглась вражеским ударам и 18 января.