Ворог обстріляв прикордоння Сумщини 21 раз, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини, внаслідок атак є руйнування. Про це пише УНН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
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"Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Есманська, Новослобідська та Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, по території Зноб-Новгородської громади ворог бив з мінометів – зафіксовано 11 вибухів та артилерії – 6 вибухів.
На Миропільську громаду відбулося скидання 1 ВОГ БпЛА. Також був мінометний обстріл – пролунало 3 вибухи.
По Середино-Будській громаді було здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 2 вибухи. Внаслідок обстрілу зазнали пошкодження магазин та господарські будівлі.
Крім того, внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинули працівники Держлісгоспу, які в цей час рухалися на автомобілі УАЗ. Інформація уточнюється.
Внаслідок ще одного артобстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Втім, артобстріли громади продовжилися: згодом пролунало ще 15 вибухів. У результаті обстрілу відбулася пожежа приватного будинку.
По Хотінській громаді росіяни били з мінометів – пролунало 8 вибухів.
У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл, пролунало 4 вибухи та обстріл з артилерії – 1 вибух.
По Білопільській громаді був здійснений мінометний обстріл, зафіксовано 11 вибухів. Також здійснено авіаудар - пуск 2-х ракет з гелікоптера (попередньо НУРС).
По Есманській громаді вівся мінометний обстріл, пролунало 4 вибухи.
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