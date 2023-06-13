Враг обстрелял приграничье Сумщины 21 раз, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумщины, в результате атак есть разрушения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
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"В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины", - говорится в сообщении.
Детали
Так, по территории Зноб-Новгородской громады враг бил из минометов – зафиксировано 11 взрывов и артиллерии – 6 взрывов.
На Миропольскую громаду произошел сброс 1 ВОГ БпЛА. Также был минометный обстрел – прозвучало 3 взрыва.
По Середино-Будской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 2 взрыва. В результате обстрела были повреждены магазин и хозяйственные постройки.
Кроме того, в результате обстрела из ствольной артиллерии погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ. Информация уточняется.
В результате еще одного артобстрела поврежден 1 частный дом. Впрочем, артобстрелы громады продолжились: впоследствии прозвучало еще 15 взрывов. В результате обстрела произошел пожар частного дома.
По Хотинской общине россияне били из минометов – прозвучало 8 взрывов.
В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел, прозвучало 4 взрыва и обстрел из артиллерии – 1 взрыв.
По Белопольской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 11 взрывов. Также осуществлен авиаудар - пуск 2-х ракет с вертолета (предварительно НУРС).
По Эсманской общине велся минометный обстрел, прозвучало 4 взрыва.
Напомним
В результате атаки рф на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 36.