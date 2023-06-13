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Враг обстрелял приграничье Сумщины 21 раз, есть разрушения

Киев • УНН

 • 905901 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья Сумщины, в результате атак есть разрушения. Об этом пишет УНН со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Враг обстрелял приграничье Сумщины 21 раз, есть разрушения

Цитата

"В течение дня россияне совершили 21 обстрел приграничья. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по территории Зноб-Новгородской громады враг бил из минометов – зафиксировано 11 взрывов и артиллерии – 6 взрывов.

На Миропольскую громаду произошел сброс 1 ВОГ БпЛА. Также был минометный обстрел – прозвучало 3 взрыва.

По Середино-Будской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 2 взрыва. В результате обстрела были повреждены магазин и хозяйственные постройки.

Кроме того, в результате обстрела из ствольной артиллерии погибли работники Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ. Информация уточняется.

В результате еще одного артобстрела поврежден 1 частный дом. Впрочем, артобстрелы громады продолжились: впоследствии прозвучало еще 15 взрывов. В результате обстрела произошел пожар частного дома.

По Хотинской общине россияне били из минометов – прозвучало 8 взрывов.

В Великописаревской громаде зафиксирован минометный обстрел, прозвучало 4 взрыва и обстрел из артиллерии – 1 взрыв.

По Белопольской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 11 взрывов. Также осуществлен авиаудар - пуск 2-х ракет с вертолета (предварительно НУРС).

По Эсманской общине велся минометный обстрел, прозвучало 4 взрыва.

Напомним

В результате атаки рф на Кривой Рог количество пострадавших возросло до 36.

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