Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: відкрито кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу прикордонного села на Чернігівщині. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що за процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Так, за даними слідства, 27 травня близько 12:30 год ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії с. Залізний міст Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району.
Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків та лінію електропередач. Усього без світла залишилося більше 1000 абонентів у 7 населених пунктах Новгород-Сіверського району.
Доповнення
Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів Сумської області. Офіс генерального прокурора України повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.