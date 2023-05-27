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Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: відкрито кримінальне провадження

Окупанти обстріляли прикордоння Чернігівщини: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу прикордонного села на Чернігівщині. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що за процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури Чернігівської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Так, за даними слідства, 27 травня близько 12:30 год ворогом здійснено обстріл зі ствольної артилерії с. Залізний міст Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 5 житлових будинків та лінію електропередач. Усього без світла залишилося більше 1000 абонентів у 7 населених пунктах Новгород-Сіверського району.

Доповнення

Російські окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Глухів Сумської області. Офіс генерального прокурора України повідомив, що розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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