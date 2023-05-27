Оккупанты обстреляли приграничье Черниговщины: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Открыто уголовное производство по факту вражеского обстрела приграничного села на Черниговщине. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Сообщается, что под процессуальным руководством Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Так, по данным следствия, 27 мая около 12:30 ч врагом осуществлен обстрел из ствольной артиллерии с. Железный мост Семеновской ОТГ Новгород-Северского района.
В результате обстрела повреждены 5 жилых домов и линия электропередач. Всего без света осталось более 1000 абонентов в 7 населенных пунктах Новгород-Северского района.
Дополнение
Российские оккупанты из ствольной артиллерии обстреляли Глухов Сумской области. Офис генерального прокурора Украины сообщил, что начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.