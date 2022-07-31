Ворог не ризикнув святкувати день чф рф: ВМС ЗСУ про атаку безпілотника у Севастополі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Військово-морські сили ЗСУ повідомили, що російські окупанти не ризикнули святкувати день військово-морського флоту росії, тому вирішили скасувати заходи під приводом атаки безпілотником штабу чф рф. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.
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"Ворог не ризикнув проводити день чф рф, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування кримського мосту", – ідеться у повідомленні.
Додамо
У ВМС ЗСУ зазначили, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння.
"Нашими цілями є винятково військові об’єкти рф. Ми не завдаємо ударів по території рф. Крим - це Україна", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв заявив, що сьогодні, в день військово-морського флоту росії, українським безпілотником було атаковано штаб чорноморського флоту рф.