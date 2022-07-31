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Враг не рискнул праздновать день чф рф: ВМС ВСУ об атаке беспилотника в Севастополе

Киев • УНН

 • 228898 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Военно-морские силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты не рискнули праздновать день военно-морского флота рф , поэтому решили отменить мероприятия под предлогом атаки беспилотником штаба чф рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ВМС ВСУ.

Цитата

"Враг не рискнул проводить день чф рф, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь Вооруженных сил Украины, придумал повод, чтобы отменить мероприятия по случаю так называемого праздника. Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной, но ставит под еще большее сомнение существование крымского моста", – говорится в сообщении.

Добавим

В ВМС ВСУ отметили, что Силы обороны Украины проводят меры по освобождению оккупированных территорий, используя для этого имеющиеся образцы вооружения. 

"Нашими целями являются исключительно военные объекты рф. Мы не наносим удары по территории рф. Крым - это Украина", – говорится в сообщении.

Напомним

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев заявил, что сегодня, в день военно-морского флота россии, украинским беспилотником был атакован штаб черноморского флота рф.

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