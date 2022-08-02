Ворог намагався покращити положенння у напрямку Тернова – Байрак, але зазнав невдачі і відступив - Генштаб

Цитата

"Окупанти зазнали невдачі та відступили при спробі покращити тактичне положення в напрямку Тернова – Байрак", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, за даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог обстріляв із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Харків, Чугуїв, Дементіївка, Протопопівка, Гусарівка, Чепіль, Питомник, Черкаські Тишки, Петрівка, Ртищівка, Старий Салтів, Скрипаї, Соснівка, Циркуни та Світличне. Завдав авіаційного удару неподалік Верхнього Салтова.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Генштабі заявили, що загроза ракетних ударів з території білорусі зберігається