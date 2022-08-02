У Генштабі заявили, що загроза ракетних ударів з території білорусі зберігається

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"За наявною інформацією, республіка білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних ударів з території республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також додали, що на Волинському та Поліському напрямках склад, стан та положення підрозділів збройних сил республіки білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін.

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Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 170 осіб та сотень одиниць військової техніки.