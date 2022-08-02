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У Генштабі заявили, що загроза ракетних ударів з території білорусі зберігається

У Генштабі заявили, що загроза ракетних ударів з території білорусі зберігається

Київ • УНН

 • 93812 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Зберігається загроза ракетних ударів з території республіки білорусь. Про це йдеться у повідомленні Генштабу, передає УНН.

Цитата

"За наявною інформацією, республіка білорусь продовжує постачання окремих номенклатур боєприпасів для потреб збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних ударів з території республіки білорусь", - йдеться у повідомленні.

Додамо

У Генштабі також додали, що на Волинському та Поліському напрямках склад, стан та положення підрозділів збройних сил республіки білорусь в Брестській та Гомельській областях залишаються без суттєвих змін.

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