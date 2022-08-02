Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41 170 окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно становили:



особового складу - близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1768 (+0),



бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3),



артилерійських систем – 936 (+4),



РСЗВ - 259 (+0),



засобів ППО - 117 (+0),



літаків – 223 (+0),



гелікоптерів – 191 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),



крилатих ракет - 174 (+0),



кораблів/катерів - 15 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2),



спеціальної техніки - 82 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Генштаб інформує, що українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого.