Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 41 170 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 41 170 осіб та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.08 орієнтовно становили:
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- особового складу - близько 41 170 (+140) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1768 (+0),
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- бойових броньованих машин ‒ 4014 (+3),
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- артилерійських систем – 936 (+4),
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- РСЗВ - 259 (+0),
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- засобів ППО - 117 (+0),
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- літаків – 223 (+0),
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- гелікоптерів – 191 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 739 (+3),
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- крилатих ракет - 174 (+0),
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- кораблів/катерів - 15 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2914 (+2),
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- спеціальної техніки - 82 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Генштаб інформує, що українські воїни відбили штурмові дії в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого.