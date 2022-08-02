Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41 170 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 41 170 человек и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 41 170 (+140) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1768 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3),
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- артиллерийских систем – 936 (+4),
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- РСЗО – 259 (+0),
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- средств ПВО - 117 (+0),
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- самолетов – 223 (+0),
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- вертолетов – 191 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3),
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- крылатых ракет – 174 (+0),
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- кораблей/катеров - 15 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2),
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- специальной техники – 82 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Генштаб информирует, что украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого.