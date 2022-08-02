Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 41 170 оккупантов

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составляли:



личного состава - около 41 170 (+140) человек ликвидировано,



танков ‒ 1768 (+0),



боевых бронированных машин ‒ 4014 (+3),



артиллерийских систем – 936 (+4),



РСЗО – 259 (+0),



средств ПВО - 117 (+0),



самолетов – 223 (+0),



вертолетов – 191 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3),



крылатых ракет – 174 (+0),



кораблей/катеров - 15 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн - 2914 (+2),



специальной техники – 82 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях", - сообщили в Генштабе.

Дополнение

Генштаб информирует, что украинские воины отразили штурмовые действия в районах Яковлевки, Вершины, Кодемы и Травневого.