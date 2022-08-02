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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Генштабе заявили, что угроза ракетных ударов с территории беларуси сохраняется

В Генштабе заявили, что угроза ракетных ударов с территории беларуси сохраняется

Киев • УНН

 • 93810 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики беларусь. Об этом говорится в сообщении Генштаба, передает УНН.

Цитата

"По имеющейся информации, республика беларусь продолжает поставки отдельных номенклатур боеприпасов для нужд вооруженных сил российской федерации. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории республики беларусь", - говорится в сообщении.

Добавим

В Генштабе также добавили, что на Волынском и Полесском направлениях состав, состояние и положение подразделений вооруженных сил республики беларусь в Брестской и Гомельской областях остаются без существенных изменений.

Ранее

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения россии, в Украине достигли уже около 41 170 человек и сотен единиц военной техники.

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