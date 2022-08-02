Враг пытался улучшить положение в направлении Тернова – Байрак, но потерпел неудачу и отступил - Генштаб

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"Оккупанты потерпели неудачу и отступили при попытке улучшить тактическое положение в направлении Тернова – Байрак", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Генштаба, на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чеполь, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Сосновка, Циркуны и Светличное. Нанес авиационный удар неподалеку от Верхнего Салтова.

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