Ворог на Запоріжжі завдав ракетний удар, два авіаційних і тричі атакував з дронів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Російські війська за минулу добу здійснили 95 обстрілів по Запорізькій області, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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"24 міста і села постраждали від ворожих ударів. Ворог здійснив 95 обстрілів: 87 артилерійських, три атаки з БПЛА, два авіаційних, два з РСЗВ та один ракетний удар. Зафіксовано 88 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Люди вціліли", - повідомив Малашко.
Нагадаємо
У ніч на 12 травня у Запоріжжі, за повідомленнями, було чутно звуки вибухів.
У мерії вказали, що станом на ранок у місті все спокійно.