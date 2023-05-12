Враг на Запорожье нанес ракетный удар, два авиационных и трижды атаковал с дронов - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Российские войска за минувшие сутки совершили 95 обстрелов по Запорожской области, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram, пишет УНН.
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"24 города и села пострадали от вражеских ударов. Враг совершил 95 обстрелов: 87 артиллерийских, три атаки с БПЛА, два авиационных, два из РСЗО и один ракетный удар. Зафиксировано 88 сообщений о разрушении гражданских объектов. Люди уцелели", - сообщил Малашко.
Напомним
В ночь на 12 мая в Запорожье, по сообщениям, были слышны звуки взрывов.
В мэрии указали, что по состоянию на утро в городе все спокойно.