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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Ворог б'є ракетами по критичній інфраструктурі Києва – КМВА

Ворог б'є ракетами по критичній інфраструктурі Києва – КМВА

Київ • УНН

 • 2417122 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські війська завдають ракетні удари по критичній інфраструктурі Києва. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

"В Києві ворог наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі. Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.

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