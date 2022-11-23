Ворог б'є ракетами по критичній інфраструктурі Києва – КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські війська завдають ракетні удари по критичній інфраструктурі Києва. Про це в Telegram повідомила Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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"В Києві ворог наносить ракетні удари по критичній інфраструктурі. Перебувайте в укриттях до завершення повітряної тривоги", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання в об'єкт інфраструктури столиці.