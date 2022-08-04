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"Ворог більше не пройде": у ЗСУ розповіли про укріплення позицій на Київщині

"Ворог більше не пройде": у ЗСУ розповіли про укріплення позицій на Київщині

Київ • УНН

 • 166122 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що російські окупанти більше не пройдуть на Київському напрямку, інформує УНН.

Деталі

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", – зазначив Сергій Наєв.

За його словами, командир з’єднання Збройних сил України, який забезпечує оборону на цій ділянці місцевості, перебуває  у постійній взаємодії з підрозділами Держприкордонслужби, Національної гвардії, Національної поліції та СБУ. Всі разом вони виконують планові заходи щодо протидії диверсійно-розвідувальним групам та відбиттю можливого наступу окупантів.

"Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні сили України та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все, для того, щоби ця впевненість була реальною", – наголосив генерал-лейтенант Наєв.

Нагадаємо

Російські окупанти, намагаючись посіяти паніку серед жителів деокупованих міст України, поширювали фейкові повідомлення про повторний наступ на Київщину.

Українські Національні Новини

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