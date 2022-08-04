"Враг больше не пройдет": в ВСУ рассказали об укреплении позиций в Киевской области

Детали

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя вероятные враждебные действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", – отметил Сергей Наев.

По его словам, командир соединения Вооруженных сил Украины, который обеспечивает оборону на этом участке местности, находится в постоянном взаимодействии с подразделениями Госпогранслужбы, Национальной гвардии, Национальной полиции и СБУ. Все вместе они выполняют плановые меры по противодействию диверсионно-разведывательным группам и отражению возможного наступления оккупантов.

"В свою очередь население, почувствовав на себе бремя враждебной оккупации, полностью поддерживает Вооруженные силы Украины и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все, для того, чтобы эта уверенность была реальной" , – подчеркнул генерал-лейтенант Наев.

Напомним

Российские оккупанты, пытаясь посеять панику среди жителей деоккупированных городов Украины, распространяли фейковые сообщения о повторном наступлении на Киевскую область.