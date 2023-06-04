Ворог атакував Сумщину «шахедами» та обстрілював з мінометів

Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

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«Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл – 6 вибухів. Також був обстріл БПЛА типу «Шахед» (1 вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі. Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади», - повідомили у в ОВА.

По Миколаївській громаді ворог здійснив обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ – 13 вибухів.

«Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію міського парку. Краснопільська грмада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) – 20 вибухів). Юнаківська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також один із «шахедів» був збитий нашою ППО», - повідомили в ОВА.