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БМ-27 «Ураган»

Ворог атакував Сумщину «шахедами» та обстрілював з мінометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Вночі та ранком 4 червня ворог здійснив низку атак по території Сумської області. Всього зафіксовано 54 вибухи в наслідок ударів росіян. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену Сумською обласної військовою адміністрацією.

Ворог атакував Сумщину «шахедами» та обстрілював з мінометів

Обстрілів зазнали Миколаївська, Шосткинська, Свеська, Середино-Будська, Юнаківська громади.

Деталі

«Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл – 6 вибухів. Також був обстріл БПЛА типу «Шахед» (1 вибух), унаслідок чого пошкодження отримали будівля агрофірми, приміщення майстерні та два приватні автомобілі. Свеська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади», - повідомили у в ОВА.

По Миколаївській громаді ворог здійснив обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (4 вибухи), унаслідок чого пошкоджені нежитлові приміщення. Також був обстріл громади з РСЗВ – 13 вибухів.

«Шосткинська громада: здійснено обстріл ударними БПЛА типу «Шахед» (3 вибухи), унаслідок чого пошкоджено територію міського парку. Краснопільська грмада: зафіксовано гранатометний обстріл (АГС) – 20 вибухів). Юнаківська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади. Також один із «шахедів» був збитий нашою ППО», - повідомили в ОВА.

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