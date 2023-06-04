Враг атаковал Сумщину "шахедами" и обстреливал из минометов

Обстрелам подверглись Николаевская, Шосткинская, Свесская, Середино-Будская, Юнаковская громады.

Детали

«Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел – 6 взрывов. Также был обстрел БПЛА типа «Шахед» (1 взрыв), в результате чего повреждения получили здание агрофирмы, помещение мастерской и два частных автомобиля. Свесская община: 1 мину сбросили россияне на территорию общины», - сообщили в ОВА.

По Николаевской общине враг совершил обстрел ударными БПЛА типа «Шахед» (4 взрыва), в результате чего повреждены нежилые помещения. Также был обстрел громады из РСЗО – 13 взрывов.

«Шосткинская громада: осуществлен обстрел ударными БПЛА типа «Шахед» (3 взрыва), в результате чего повреждена территория городского парка. Краснопольская громада: зафиксирован гранатометный обстрел (АГС) – 20 взрывов). Юнаковская громада: 6 мин сбросил враг на территорию громады. Также один из «шахедов» был сбит нашей ПВО», - сообщили в ОВА.