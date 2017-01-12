ВООЗ прогнозує зростання онкологічних захворювань через алкоголь та куріння
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% порівняно з рівнем 2007 року, передає УНН з посиланням на дані асоціації.
Так, експерти ВООЗ розділяють думку, що кількість нових випадків захворювання на рак до 2030 року зросте до 15,5 млн, тоді як у 2017 році цей показник становив 11,3 млн випадків.
Водночас у ВООЗ наголошують, що до 50% випадків смертності від раку зумовлені способом життя хворого.
Так, експерти ВООЗ зауважують, що вживання алкоголю є фактором ризику розвитку багатьох типів раку, включаючи рак порожнини рота, глотки, гортані, стравоходу, печінки, ободової і прямої кишки і молочної залози.
“Ризик розвитку раку безпосередньо залежить від кількості вживаного алкоголю”, — наголосили у ВООЗ.
Також експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я схиляються до висновку, що основними факторами ризику, що призводять до зростання захворюваності на рак, є споживання тютюну; надмірна вага, ожиріння або фізична інертність.
“Ризик розвитку деяких типів раку, таких як рак порожнини рота, глотки, гортані і стравоходу, у людей, що вживають алкоголь у великих обсягах, значно зростає, якщо при цьому вони є завзятими курцями”, — повідомляють фахівці.
При цьому, за їх словами, можна було б запобігти до 40% випадків захворювання на рак, якщо б люди вели здоровий спосіб життя і поліпшили механізми виявлення раку.
Як повідомляв УНН, за словами лікаря-терапевта Василя Нетяженка, алкоголь може стати фактором ризику розвитку онкології.
На сьогоднішній день близько 25% від всіх випадків смерті від цирозу печінки, раку, ССЗ і травм викликані шкідливим вживанням алкоголю.
Також нагадаємо, наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.
Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.
“Все, що ми можемо побачити, — це періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, нечисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це не є системою”, — сказав В.Тихонов.
Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.