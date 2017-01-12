ВОЗ прогнозирует рост онкологических заболеваний из-за алкоголя и курения

Так, эксперты ВОЗ разделяют мнение, что количество новых случаев заболевания раком до 2030 года возрастет до 15,5 млн, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 11,3 млн случаев.

В то же время, в ВОЗ отмечают, что до 50% случаев смертности от рака обусловлены образом жизни больного.

Так, эксперты ВОЗ отмечают, что употребление алкоголя является фактором риска развития многих типов рака, включая рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы.

"Риск развития рака напрямую зависит от количества употребляемого алкоголя", — подчеркнули в ВОЗ.

Также эксперты Всемирной организации здравоохранения склоняются к выводу, что основными факторами риска, которые приводят к росту заболеваемости раком, является курение табака, избыточный вес, ожирение или физическая инертность.

"Риск развития некоторых типов рака, таких как рак полости рта, глотки, гортани и пищевода, у людей, употребляющих алкоголь в больших объемах, значительно возрастает, если при этом они являются заядлыми курильщиками", — сообщают специалисты.

При этом, по их словам, можно было бы предотвратить до 40% случаев заболевания раком, если бы люди вели здоровый образ жизни и улучшили механизмы обнаружения рака.

Как сообщал УНН, по словам врача-терапевта Василия Нетяженко, алкоголь может стать фактором риска развития онкологии.

На сегодняшний день около 25% от всех случаев смерти от цирроза печени, рака, ССЗ и травм вызваны вредным употреблением алкоголя.

Также напомним, в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все, что мы можем увидеть, — это периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленные выезды единого на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это не является системой", — сказал.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.