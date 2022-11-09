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ВООЗ представила "нову парадигму" для розробки вакцин та доступу до них

ВООЗ представила "нову парадигму" для розробки вакцин та доступу до них

Київ • УНН

 • 493242 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. У середу ВООЗ заявила, що не можна допустити, щоб ринкові сили визначали, які вакцини розробляються і де вони виробляються, наполягаючи на тому, що щеплення слід розглядати як суспільне благо, передає УНН.

Деталі

У звіті про світовий ринок вакцин Всесвітня організація охорони здоров'я наголосила, що підхід до розробки, виробництва та розповсюдження вакцин, значною мірою орієнтований на отримання прибутку, позбавляє багатьох доступу до рятівних щеплень.

«Насилу досягнуті успіхи в галузі імунізації за останні два десятиліття перебувають під загрозою», - попередив голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус у вступі до звіту.

«Занадто багато людей у ​​всьому світі досі не мають доступу до необхідних вакцин, і щороку їх не вистачає майже 20 мільйонам немовлят».

Минулого року країни всього світу домовилися про мету забезпечення сталого доступу до широкого спектру вакцин для всіх, щоб до кінця цього десятиліття врятувати 50 мільйонів життів.

Але для вирішення цієї проблеми необхідна «нова парадигма», заявила глава ВООЗ з вакцин Кейт О'Брайєн.

Виступаючи перед журналістами, вона наголосила на «важливості участі урядів у встановленні умов, на яких ці життєво важливі товари громадської охорони здоров'я розглядаються як такі, а не просто як товар, орієнтований на прибуток та ринок».

У звіті йдеться, що у 2021 році було поставлено близько 16 мільярдів доз вакцин на суму 141 мільярд доларів, що майже втричі перевищує обсяг ринку у 2019 році, причому збільшення зумовлене головним чином новими вакцинами проти Covid-19.

Але інвестиції відстають або відсутні, коли йдеться про імунізацію проти хвороб, пов'язаних із ринками з невеликою комерційною цінністю.

За даними ООН, майже три чверті людей у ​​країнах із високим рівнем доходу досі отримали принаймні одну дозу вакцини проти Covid, але лише чверть у країнах із низьким рівнем доходу.

У звіті йдеться, що глобальні зусилля щодо відмови від патентного захисту для прискорення виробництва та розповсюдження вакцини проти Covid мають стати взірцем для інших ініціатив щодо імунізації.

«Необхідно працювати над сприятливішим ландшафтом інтелектуальної власності, активною передачею технологій, а також створенням та збереженням місцевого технічного та нормативного потенціалу».

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