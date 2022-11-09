ВОЗ представила "новую парадигму" для разработки вакцин и доступа к ним

Детали

В отчете о мировом рынке вакцин Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что подход к разработке, производству и распространению вакцин, в значительной степени ориентированный на получение прибыли, лишает многих доступа к спасительным прививкам.

«С трудом достигнутые успехи в области иммунизации за последние два десятилетия находятся под угрозой», - предупредил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во вступлении в отчет.

«Слишком многие люди во всем мире до сих пор не имеют доступа к необходимым вакцинам, и ежегодно их не хватает почти 20 миллионам младенцев».

В прошлом году страны всего мира договорились о целях обеспечения постоянного доступа к широкому спектру вакцин для всех, чтобы к концу этого десятилетия спасти 50 миллионов жизней.

Но для решения этой проблемы необходима «новая парадигма», заявила глава ВОЗ по вакцинам Кейт О'Брайен.

Выступая перед журналистами, она отметила «важность участия правительств в установлении условий, на которых эти жизненно важные товары общественного здравоохранения рассматриваются как таковые, а не просто как товар, ориентированный на прибыль и рынок».

В отчете говорится, что в 2021 году было поставлено около 16 миллиардов доз вакцин на сумму 141 миллиард долларов, что почти в три раза превышает объем рынка в 2019 году, причем увеличение обусловлено главным образом новыми вакцинами против Covid-19.

Но инвестиции отстают или отсутствуют, когда речь идет об иммунизации против болезней, связанных с рынками с небольшой коммерческой ценностью.

По данным ООН, почти три четверти людей в странах с высоким уровнем дохода до сих пор получили по крайней мере одну дозу вакцины против Covid, но только четверть в странах с низким уровнем дохода.

В отчете говорится, что глобальные усилия по отказу от патентной защиты для ускорения производства и распространения вакцины против Covid должны стать образцом для других инициатив по иммунизации.

«Необходимо работать над более благоприятным ландшафтом интеллектуальной собственности, активной передачей технологий, а также созданием и сохранением местного технического и нормативного потенциала».