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У ВООЗ заявили, що 94% випадків малярії фіксується в Африці та рекомендували вакцини проти хвороби

У ВООЗ заявили, що 94% випадків малярії фіксується в Африці та рекомендували вакцини проти хвороби

Київ • УНН

 • 17771 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила в середу, що єдина схвалена вакцина проти малярії повинна широко розповсюджуватися серед африканських дітей, що потенційно є значним кроком вперед у боротьбі з хворобою, від якої щорічно вмирають сотні тисяч людей, інформує УНН.

Деталі

ВООЗ рекомендує використовувати вакцину RTS, S/AS01 або Mosquirix, розроблену британським виробником ліків GlaxoSmithKline.

З 2019 року 2,3 мільйона доз Mosquirix були введені немовлятам в Гані, Кенії і Малаві в рамках великомасштабної пілотної програми, що координується ВООЗ. Більшість убитих хворобою - молодші п'яти років.

"Це вакцина, розроблена африканськими вченими в Африці, і ми дуже пишаємося нею, - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус. - Використання цієї вакцини на додаток до існуючих засобів запобігання малярії, може врятувати десятки тисяч молодих життів щороку", - додав він, маючи на увазі такі заходи з боротьби з малярією, як надліжкові сітки і обприскування.

За даними ВООЗ, 94% випадків малярії відбувається в Африці, на континенті з населенням 1,3 мільярда людей. Захворювання, якому можна запобігти, викликається паразитами, що передаються людям від укусів інфікованих комарів. Симптоми включають жар, блювоту і втому.

Ефективність вакцини в запобіганні важких випадків малярії у дітей становить всього близько 30%, але це єдина схвалена вакцина. Регулюючий орган Європейського союзу в області лікарських засобів схвалив її в 2015 році, заявивши, що її переваги переважують ризики.

Інша вакцина проти малярії, розроблена вченими з Британського Оксфордського університету і названа R21/Matrix-M, показала ефективність до 77% в річному дослідженні за участю 450 дітей в Буркіна-Фасо, заявили дослідники в квітні, але вона все ще перебуває в стадії розробки.

Дослідження світового ринку, проведене ВООЗ в цьому році, прогнозує, що попит на вакцину проти малярії до 2030 року складе від 50 до 110 мільйонів доз на рік, якщо вона буде розгорнута в районах з помірним і високим ступенем передачі хвороби.

Доповнення

Малярія набагато небезпечніша ніж COVID-19 в Африці. За оцінкою ВООЗ, в 2019 році вона убила 386 тисяч африканців в порівнянні з 212 тисячами підтверджених смертей від COVID-19 за останні 18 місяців.

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