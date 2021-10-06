В ВОЗ заявили, что 94% случаев малярии фиксируется в Африке и рекомендовали вакцины против болезни
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, что единственная одобренная вакцина против малярии должна широко распространяться среди африканских детей, что потенциально является значительным шагом вперед в борьбе с болезнью, от которой ежегодно умирают сотни тысяч людей, информирует УНН.
Детали
ВОЗ рекомендует использовать вакцину RTS, S/AS01 или Mosquirix, разработанную британским производителем лекарств GlaxoSmithKline.
С 2019 году 2,3 миллиона доз Mosquirix были введены младенцам в Гане, Кении и Малави в рамках крупномасштабной пилотной программы, которая координируется ВОЗ. Большинство убитых болезнью — младше пяти лет.
“Это вакцина, разработанная африканскими учеными в Африке, и мы очень гордимся ею, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. — Использование этой вакцины в дополнении к существующим средствам предотвращения малярии, может спасти десятки тысяч молодых жизней ежегодно”, — добавил он, имея в виду такие меры по борьбе с малярией, как надкроватные сетки и опрыскивание.
По данным ВОЗ, 94% случаев малярии происходит в Африке, на континенте с населением 1,3 миллиарда человек. Заболевание, которое можно предотвратить, вызывается паразитами, которые передаются людям от укусов инфицированных комаров. Симптомы включают жар, рвоту и усталость.
Эффективность вакцины в предотвращении тяжелых случаев малярии у детей составляет всего около 30%, но это единственная одобренная вакцина. Регулирующий орган Европейского союза в области лекарственных средств одобрил ее в 2015 году, заявив, что ее преимущества перевешивают риски.
Другая вакцина против малярии, разработанная учеными из Британского Оксфордского университета и названная R21/Matrix-M, показала эффективность до 77% в годовом исследовании с участием 450 детей в Буркина-Фасо, заявили исследователи в апреле, но она все еще находится в стадии разработки.
Исследование мирового рынка, проведенное ВОЗ в этом году, прогнозирует, что спрос на вакцину против малярии к 2030 году составит от 50 до 110 млн доз в год, если она будет развернута в районах с умеренной и высокой степенью передачи болезни.
Дополнение
Малярия гораздо опаснее чем COVID-19 в Африке. По оценке ВОЗ, в 2019 году она убила 386 тысяч африканцев по сравнению с 212 тысячами подтвержденных смертей от COVID-19 за последние 18 месяцев.