В ВОЗ заявили, что 94% случаев малярии фиксируется в Африке и рекомендовали вакцины против болезни

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 113075 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 125635 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 110035 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108808 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 137402 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121569 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 161201 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143238 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179623 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172984 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

У Трампа обсуждают Зеленского: Джонсон утверждает о «гарантиях» в соглашении о ресурсах, Волц ждет договороспособности

2 марта, 16:59 • 26179 просмотра
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 38523 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 43070 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 73642 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 32764 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 125635 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 137402 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 303814 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 270644 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 255466 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 113075 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120989 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 161201 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 118660 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118240 просмотра
Актуальное
В ВОЗ заявили, что 94% случаев малярии фиксируется в Африке и рекомендовали вакцины против болезни

В ВОЗ заявили, что 94% случаев малярии фиксируется в Африке и рекомендовали вакцины против болезни

Киев  •  УНН

 • 17743 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в среду, что единственная одобренная вакцина против малярии должна широко распространяться среди африканских детей, что потенциально является значительным шагом вперед в борьбе с болезнью, от которой ежегодно умирают сотни тысяч людей, информирует УНН.

Детали

ВОЗ рекомендует использовать вакцину RTS, S/AS01 или Mosquirix, разработанную британским производителем лекарств GlaxoSmithKline.

С 2019 году 2,3 миллиона доз Mosquirix были введены младенцам в Гане, Кении и Малави в рамках крупномасштабной пилотной программы, которая координируется ВОЗ. Большинство убитых болезнью — младше пяти лет.

“Это вакцина, разработанная африканскими учеными в Африке, и мы очень гордимся ею, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. — Использование этой вакцины в дополнении к существующим средствам предотвращения малярии, может спасти десятки тысяч молодых жизней ежегодно”, — добавил он, имея в виду такие меры по борьбе с малярией, как надкроватные сетки и опрыскивание.

По данным ВОЗ, 94% случаев малярии происходит в Африке, на континенте с населением 1,3 миллиарда человек. Заболевание, которое можно предотвратить, вызывается паразитами, которые передаются людям от укусов инфицированных комаров. Симптомы включают жар, рвоту и усталость.

Эффективность вакцины в предотвращении тяжелых случаев малярии у детей составляет всего около 30%, но это единственная одобренная вакцина. Регулирующий орган Европейского союза в области лекарственных средств одобрил ее в 2015 году, заявив, что ее преимущества перевешивают риски.

Другая вакцина против малярии, разработанная учеными из Британского Оксфордского университета и названная R21/Matrix-M, показала эффективность до 77% в годовом исследовании с участием 450 детей в Буркина-Фасо, заявили исследователи в апреле, но она все еще находится в стадии разработки.

Исследование мирового рынка, проведенное ВОЗ в этом году, прогнозирует, что спрос на вакцину против малярии к 2030 году составит от 50 до 110 млн доз в год, если она будет развернута в районах с умеренной и высокой степенью передачи болезни.

Дополнение

Малярия гораздо опаснее чем COVID-19 в Африке. По оценке ВОЗ, в 2019 году она убила 386 тысяч африканцев по сравнению с 212 тысячами подтвержденных смертей от COVID-19 за последние 18 месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы