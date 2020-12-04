ВООЗ назвала умови для повернення "до нормального допандемічного життя"

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Вакцини від коронавірусу дозволять прийти до “нової нормальності” тільки в поєднанні зі збереженням усіх діючих заходів по контролю над пандемією. Про це заявив в п’ятницю директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, виступаючи на спецсесії Генеральної Асамблеї ООН по боротьбі з коронавірусом, зазначає УНН.

“Ми сподіваємося, що зможемо додати вакцинацію до заходів, що вже вживаються для стримування пандемії. Але я хочу чітко сказати — вакцинація не означає викорінення COVID-19, — зазначив він. — Ми повинні додати вакцини до існуючого арсеналу заходів. Якщо ми додамо вакцини до наших поточних дій, у нас є значна ймовірність зниження рівня передачі захворювання і потенційно зупинки передачі”.

“Але якщо ми зможемо зупинити смертність, зняти навантаження з систем охорони здоров’я, контролювати динаміку передачі, тоді наша економіка, наше суспільство зможе повернутися до того, що ми називаємо нормою або, принаймні, прийти до „нової нормальності“, — сказав Райан. — Для цього будуть потрібні значні зусилля”.

Він підкреслив, що світ все ще перебуває в дуже небезпечній і складній ситуації. “Кожного тижня з’являється 4 млн нових випадків захворювання, — зазначив він. — Деякі регіони все ще знаходяться в найбільш високій фазі передачі, особливо Північна Америка і Європа”. “Ця епідеміологічна ситуація не була стабілізована. Я хочу ясно дати зрозуміти — вона не стабілізована”, — додав представник ВООЗ.

З початку пандемії коронавірусу у світі, згідно зі статистикою ВООЗ, заразилися 64 350 473 особи, 1 494 668 померли.

Брифінг ВООЗ, 4 грудня 2020 року:

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