ВОЗ назвала условия для возвращения "к нормальной допандемической жизни"

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Вакцины от коронавируса позволят прийти к “новой нормальности” только в сочетании с сохранением всех действующих мер по контролю над пандемией. Об этом заявил в пятницу директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом, отмечает УНН.

“Мы надеемся, что сможем добавить вакцинацию к уже предпринимаемым мерам по сдерживанию пандемии. Но я хочу четко сказать — вакцинация не означает искоренения COVID-19, — отметил он. — Мы должны добавить вакцины к существующему арсеналу мер. Если мы добавим вакцины к нашим текущим действиям, у нас есть значительная вероятность снижения уровня передачи заболевания и потенциально остановки передачи”.

“Но если мы сможем остановить смертность, снять нагрузку с систем здравоохранения, контролировать динамику передачи, тогда наша экономика, наше общество сможет вернуться к тому, что мы называем нормой или, по крайней мере, прийти к „новой нормальности“, — сказал Райан. — Для этого потребуются значительные усилия”.

Он подчеркнул, что мир все еще находится в очень опасной и сложной ситуации. “Каждую неделю появляется 4 млн новых случаев заболевания, — отметил он. — Некоторые регионы все еще находятся в наиболее высокой фазе передачи, в особенности Северная Америка и Европа”. “Эта эпидемиологическая ситуация не была стабилизирована. Я хочу ясно дать понять — она не стабилизирована”, — добавил представитель ВОЗ.

С начала пандемии коронавирусом в мире, согласно статистике ВОЗ, заразились 64 350 473 человека, 1 494 668 умерли.

Брифинг ВОЗ, 4 декабря 2020 года:

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