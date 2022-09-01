"Вони в долі": агент НАБУ пояснив бездіяльність запорізьких правоохоронців у справі про розкрадання гуманітарної допомоги в області
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Прокуратура та поліція Запорізької області отримували свою вигоду від ймовірного розкрадання гуманітарної допомоги в регіоні. Саме цим позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко пояснює бездіяльність місцевих правоохоронців у цій справі. Про це Шевченко розповів у коментарі УНН.
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Шевченко уточнив, що слідчі дії наразі тривають. Водночас зазначив, що підозри будуть оголошені вже незабаром.
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“Слідчі дії тривають - підозри та арешти не за горами”, - зазначив агент НАБУ.
На запитання, чому місцеві правоохоронці не показали жодних результатів у розслідуванні ймовірного розкрадання гуманітарки, Шевченко відповів: “Тому що вони в долі”.
Додамо
Раніше Шевченко опублікував імена запорізьких посадовців, які, ймовірно, причетні до цього злочину. За його словами, це голова міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова та депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина.
Нагадаємо
Народна депутатка Юлія Яцик заявила, що дійсно правоохоронці Запоріжжя давно знали про ймовірні факти розкрадання, однак їх розслідування не дало жодних результатів. Мовляв, прокурор Запорізької області перенаправив справу з ДБР до місцевої Нацполіції, де вона і “лягла мертвим вантажем”.
Зазначимо, що прокурор Запорізької області Віктор Приходько має небездоганну репутацію. Як стало відомо УНН, він причетний до тиску на великий бізнес у Запорізькій області та кримінального переслідування тамтешнього бійця ТРО. Окрім того, ЗМІ писали, що він фігурував в історіях з наркотрафіком, контрафактним алкоголем та хабарництвом.