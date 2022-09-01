"Они в доле": агент НАБУ объяснил бездействие запорожских правоохранителей в деле о хищении гуманитарной помощи в области

Детали

Шевченко уточнил, что следственные действия продолжаются. В то же время он отметил, что подозрения будут объявлены уже скоро.

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“Следственные действия продолжаются – подозрения и аресты не за горами”, – отметил агент НАБУ.

На вопрос, почему местные правоохранители не показали никаких результатов в расследовании вероятного хищения гуманитарки, Шевченко ответил: “Потому что они в доле”.

Добавим

Ранее Шевченко опубликовал имена запорожских чиновников, которые, вероятно, причастны к этому преступлению. По его словам, это глава горсовета Запорожья Анатолий Куртев, глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, заместитель главы Запорожской ОВА Злата Некрасова и депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина.

Напомним

Народная депутат Юлия Яцык заявила, что действительно правоохранители Запорожья давно знали о вероятных фактах хищения, однако их расследование не дало никаких результатов. Мол, прокурор Запорожской области перенаправил дело из ГБР в местную Нацполицию, где оно и “легло мертвым грузом”.

Отметим, что у прокурора Запорожской области Виктора Приходько есть небезупречная репутация. Как стало известно УНН, он причастен к давлению на крупный бизнес в Запорожской области и к уголовному преследованию тамошнего бойца ТРО. Кроме того, СМИ писали, что он фигурировал в историях с наркотрафиком, контрафактным алкоголем и взяточничеством.