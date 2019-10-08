Волонтерів в Україні стало вдвічі менше, ніж торік

Згідно з даними опитування, волонтерською діяльністю протягом 2019 року займалися 9% громадян – фактично стільки ж, скільки у 2012 році (10%), а це значно менше, ніж торік (18%), і менше, ніж у 2017 р. (12%), 2016 р. (14%) і 2015 р. (13%). Найактивніше волонтерством займалися у західному регіоні (14%), у центральному і східному – 9%, а найменш – у південному (4%).

Довідка. Наведені дані були отримані в ході загальнонаціонального дослідження громадської думки населення України, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року. Опитування проводилося в 103 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Донецькій і Луганській областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. Усього було опитано 2040 респондентів, які за своїми характеристиками представляють доросле населення України (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансово підтримане Міжнародним Фондом "Відродження".

Нагадаємо, серед державних та суспільних інститутів громадяни України найбільше довіряють Президенту України, Збройним силам і волонтерським організаціям.