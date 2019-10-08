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Волонтеров в Украине стало вдвое меньше, чем в прошлом году

Киев • УНН

 • 17712 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Количество волонтеров в Украине сократилось вдвое соответственно с показателем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу фонда "Демократические инициативы" имени И.Кучерива.

Волонтеров в Украине стало вдвое меньше, чем в прошлом году

Согласно данным опроса, волонтерской деятельностью в течение 2019 года занимались 9% граждан - фактически столько же, сколько в 2012 году (10%), а это значительно меньше, чем в прошлом году (18%), и меньше, чем в 2017 (12 %), 2016 (14%) и 2015 (13%). Активно волонтерством занимались в западном регионе (14%), в центральном и восточном - 9%, а наименее - в южном (4%).

Справка. Приведенные данные были получены в ходе общенационального исследования общественного мнения населения Украины, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 8 по 20 августа 2019 года. Опрос проводился в 103 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются Украиной. Всего было опрошено 2040 респондентов, которые по своим характеристикам представляют взрослое население Украины (старше 18 лет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Опросы финансово поддержано Международным Фондом "Возрождение".

Напомним, среди государственных и общественных институтов граждане Украины больше всего доверяют Президенту Украины, Вооруженным силам и волонтерским организациям.

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