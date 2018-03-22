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Волонтери: Рубан заявляв про звільнення деяких полонених, відношення до звільнення яких він не мав

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Володимир Рубан заявляв про звільнення деяких полонених, відношення до звільнення яких він не мав. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив голова ГО “Група Патріот” Олег Котенко, інформує УНН.

“Сам Рубан каже, що звільнив 600 полонених, в чому я, власне кажучи, сумніваюся. Тому що за весь час було звільнено близько півтори тисячі — це всіма, волонтерські організаціями, батьками, військовослужбовці самостійно домовлялися, СБУ працювала. Цифра більше трьох тисяч — це трохи не те. Це люди, які виводилися з котлів і все інше. Наша організація звільнила понад двісті чоловік, ми їх всіх знаємо поіменно. Нехай Рубан покаже, що він звільнив понад 600 осіб, нехай покаже прізвища. Були моменти, коли Рубан представляв звільнених нами людей, як ніби їх звільнив саме він. Спочатку це було смішно, потім я мав з ним жорстку розмову, але тим не менш він в цьому і не покаявся”, — заявив Котенко.

Як повідомляв УНН, аналізуючи поведінку Надії Савченко здається, що вона хоче, щоб її арештували. Про таке заявила в ефірі “5 каналу” народний депутат від “Самопомочі” Олена Сотник.

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