Волонтеры: Рубан заявлял об освобождении некоторых пленных, отношение к освобождению которых он не имел

“Сам Рубан говорит, что освободил 600 пленных, в чем я, собственно говоря, сомневаюсь. Потому что за все время было уволено около полутора тысяч — это всеми, волонтерские организациями, родителями, военнослужащие самостоятельно договаривались, СБУ работала. Цифра более трех тысяч — это немного не то. Это люди, которые выводились из котлов и все остальное. Наша организация освободила более двухсот человек, мы их всех знаем поименно. Пусть Рубан покажет, что он уволил более 600 человек, пусть покажет фамилии. Были моменты, когда Рубан представлял освобожденных нами людей, как будто их освободил именно он. Сначала это было смешно, потом я имел с ним жесткий разговор, но тем не менее он в этом и не покаялся”, — заявил Котенко.

Как сообщал УНН, анализируя поведение Надежды Савченко кажется, что она хочет, чтобы ее арестовали. О таком заявила в эфире “5 канала” народный депутат от “Самопомощи” Елена Сотник.