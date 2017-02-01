Волонтери оголосили збір гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки та військових

Збір розпочали вчора, 31 січня, у низці міст та населених пунктів. Така ініціатива швидко поширилася по всій Україні. Організатори наголошують, що відправити гуманітарну допомогу треба якомога швидше, оскільки людей готують до евакуації.

Зокрема, наразі необхібні:



продукти довготривалого зберігання;



термохімічні грілки;



термоси великої місткості;



теплі ковдри та теплі речі, в тому числі шкарпетки та рукавиці;



маленькі подушки;



соки в тетрапаці;



печиво в пачках;



згущене молоко;



аптечки — жарознижувальне, в тому числі дитяче, бажано в порошковій формі, протидіарейні засоби, антисептики, антигістамінні, серцеві;



молочні продукти пастеризовані довготривалого зберігання;



чай, кава;



пауербанки (зйомні акумулятори);



газові горілки — “шмелі” та ін.



Окрім цього, у пункт збору в центрі Ужгорода на вулиці Гойди закарпатців просять приносити рукавиці, шапки, теплі светри, свічки, шкарпетки, сірники, сушені овочі та фрукти тощо. Як розповіла УНН волонтер Галина Ярцева, наразі вирішується питання з оперативною логістикою. Попередньо усі зібрані речі та продукти будуть відправлятися волонтерам з Рівного, Києва та Дніпра, які доставлятимуть волонтерські вантажі безпосередньо на місце призначення. Окрім того, закарпатські волонтери долучилися до цільового збору коштів на засоби обігріву для цивільних та військових.

У Миколаєві відкриті наразі чотири пункти, які приймають допомогу, в тому числі на залізничному і автовокзалах.

Збір допомоги для мешканців Авдіївки оголосили і волонтери Рівного. Небайдужих просять проносити теплі речі для дітей і дорослих, ковдри, матраци, подушки та взуття.



Водночас для солдатів збирають “фліски”, шкарпетки, теплі речі, протизастудні препарати, а також перев’язочний матеріал — гвинти, лейкопластир, чай і каву. Пункт збору відкрили поблизу приміщення органного залу в центрі Рівного.

У Маріуполі також збирають гуманітарну допомогу для мешканців Авдіївки. В основному, це теплі речі, а також медикаменти. В місті працює кілька пунктів прийому гуманітарної допомоги. Крім цього, маріупольці готові власними коштами відправити автобуси для евакуації з Маріуполя в Авдіївку. А також прийняти людей до своїх домівок.

Для всіх охочих із 14:00 1 лютого до 14:00 4 лютого діятимуть пункти збору гуманітарної допомоги від населення в Житомирі – у приміщеннях Богунської і Корольовської районних рад – для збору теплих речей, продуктів харчування, медикаментів.

Від юридичних осіб допомогу прийматиме Центр допомоги учасникам АТО за адресою майдан ім.С.П.Корольова, 1. Допомога примайтиметься до 18:00 3 лютого.

Також збір гуманітарної допомоги розпочали в Харкові, Дніпрі, Херсоні та Хмельницькому.

З Кропивницького сьогдні вже відправляється перший автомобіль із гуманітарною допомогою мешканцям Авдіїївки. Згідно з інформацією, це буде перший автомобіль із продуктами харчування, що не потребують особливого готування перед споживанням.

Нагадаємо, Дніпропетровщина відправить в Авдіївку п’ять тонн питної води та пересувні пункти обігріву.