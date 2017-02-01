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Волонтеры объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки и военных

Волонтеры объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Авдеевки и военных

Киев • УНН

 • 10720 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украинские волонтеры объявили о начале сбора гуманитарной помощи для жителей Авдеевки и военных, передает УНН.

Сбор начали вчера, 31 января, в ряде городов и населенных пунктов. Такая инициатива быстро распространилась по всей Украине. Организаторы отмечают, что отправить гуманитарную помощь нужно как можно быстрее, поскольку людей готовят к эвакуации.

В частности, сейчас нужны:

  • продукты длительного хранения;
  • термохимические грелки;
  • термосы большой вместимости;
  • теплые одеяла и теплые вещи, в том числе носки и рукавицы;
  • маленькие подушки;
  • соки в тетрапаках;
  • печенье в пачках;
  • сгущенное молоко;
  • аптечки - жаропонижающее, в том числе детское, желательно в порошковой форме, противодиарейные средства, антисептики, антигистаминные, сердечные;
  • молочные продукты пастеризованные длительного хранения;
  • чай, кофе;
  • пауэрбанки (съемные аккумуляторы)
  • газовые горелки - "Шмель" и др.

Кроме этого, в пункт сбора в центре Ужгорода на улице Гойды закарпатцев просят приносить перчатки, шапки, теплые свитера, свечи, носки, спички, сушеные овощи и фрукты и тому подобное. Как рассказала УНН волонтер Галина Ярцева, сейчас решается вопрос с оперативной логистикой. Предварительно все собранные вещи и продукты будут отправляться волонтерам из Ровно, Киева и Днепра, которые будут доставлять волонтерские грузы непосредственно на место назначения. Кроме того, закарпатские волонтеры присоединились к целевому сбору денег на средства обогрева для гражданских и военных.

В Николаеве открыты пока четыре пункта, которые принимают помощь, в том числе на железнодорожном и автовокзалах.

Сбор помощи для жителей Авдеевки объявили и волонтеры Ровно. Неравнодушных просят проносить теплые вещи для детей и взрослых, одеяла, матрасы, подушки и обувь.

В то же время для солдат собирают "флиски", носки, теплые вещи, противопростудные препараты, а также перевязочный материал - бинты, лейкопластырь, чай и кофе. Пункт сбора открыли возле здания органного зала в центре Ровно.

В Мариуполе также собирают гуманитарную помощь для жителей Авдеевки. В основном, это теплые вещи, а также медикаменты. В городе работает несколько пунктов приема гуманитарной помощи. Кроме этого, мариупольцы готовы за свои средства отправить автобусы для эвакуации жителей Авдеевки. А также принять людей в свои дома.

Также сбор гуманитарной помощи начали в Харькове, Днепре, Житомире, Херсоне, Кропивницком и Хмельницком.

Напомним, Днепропетровская область отправит в Авдеевку пять тонн питьевой воды и передвижные пункты обогрева.

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