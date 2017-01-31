Волонтер: 79 загиблих бойовиків не варті одного Андрія Кизила
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. В районі Авдіївки ситуація стабільно важка ще з учорашнього ранку. Про це в ефірі “5 каналу” розповів координатор громадської ініціативи “Повернись живим” Віталій Дейнега, передає УНН.
“На даний момент ми маємо в Авдіївці сім загиблих та 16 поранених. Загинув замкомандира 1-го батальйону 72-ї бригади Андрій Кизило. Йому було 24 роки. Був гарний, професійний, дуже вмотивований військовий. До такої посади люди йдуть дуже довго, а він пройшов дуже швидко,” — зазначив він.
“Там ситуація стабільно важка ще з учорашнього ранку. За даними розвідки близько 70 тіл доставили у донецький морг, вони несуть великі втрати. Та я не вважаю, що 70 загиблих бойовиків варті одного Андрія Кизила,” — наголосив В. Дейнега.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент доручив скликати засідання Тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.
Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. Наразі критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За словами В.Гройсмана ситуація в Авдіївці наразі критична, тому уряд слідкуватиме похвилинно за подіями там, щоб у разі чого прийняти відповідні рішення.