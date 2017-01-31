Волонтер: 79 погибших боевиков не стоят одного Андрея Кызыло

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Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. В районе Авдеевки ситуация стабильно тяжелая еще со вчерашнего утра. Об этом в эфире "5 канала" рассказал координатор общественной инициативы "Вернись живым" Виталий Дейнега, передает УНН.

"На данный момент мы в Авдеевке имеем семь погибших и 16 раненых. Погиб замкомандира 1-го батальона 72-й бригады Андрей Кызыло. Ему было 24 года. Был хороший, профессиональный, очень мотивированный военный. К такой должности люди идут очень долго, а он прошел очень быстро ", - отметил он.

"Там ситуация стабильно тяжелая еще со вчерашнего утра. По данным разведки около 70 тел доставили в донецкий морг, они несут большие потери. Но я не считаю, что 70 погибших боевиков стоят одного Андрея Кызыло", - отметил В. Дейнега.

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Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов, 30 января в результате боевых действий на Донбассе погибли три украинских военных, еще 17 получили ранения и трое травмированы.

Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. Сейчас критически важно инфраструктура Авдеевки разрушена и угроза гуманитарной катастрофы.

По словам В.Гройсмана ситуация в Авдеевке пока критическая, поэтому правительство будет следить поминутно за событиями там, чтобы в случае чего принять соответствующие решения.

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