Володимира Рубана з арсеналом зброї затримали на українському блок-посту на лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Керівника Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимира Рубана затримали о 9.15 у районі Майорська при спробі перетину кордону з великим арсеналом зброї з окупованих територій. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення волонтера та керівника благодійної організації допомоги військовим і переселенцям “Фонд „Мир і Ко“” Мирослава Гая у Facebook.
“Один з головних агентів пропутінської адміністрації в ОРДЛО, довірений Медведчука, попався на перевезенні величезного арсеналу зброї з окупованих територій в Україні. Він був затриманий в 9.15 на пункті майорськими прикордонниками. За останньою інформацією, злочинця передали в СБУ”, — йдеться у повідомленні.
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука у своєму Facebook зазначив, що під виглядом переселенця Володимир Рубан намагався провезти цілий арсенал зброї, яка була прихована в меблях.
Нагадаємо, 27 лютого близько 9:00 у КПВВ “Марʼїнка”, під час виїзду на тимчасово непідконтрольну Україні територію, був зафіксований факт порушення громадянином Володимиром Рубаном встановлених режимних правил та складено протокол про адміністративне порушення вимог ст.202 КУпАП.